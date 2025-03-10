Главная тема форума в 2025 году — Цифровизация: новая реальность и дополнительные возможности для расширения сотрудничества.

На сайте XVI Международного экономического форума Россия — исламский мир: KazanForum, который состоится с 13 по 18 мая в Казани на площадке международного выставочного центра Казань Экспо, размещена архитектура деловой программы. Главная тема форума в 2025 году — Цифровизация: новая реальность и дополнительные возможности для расширения сотрудничества.Деловая программа KazanForum объединит несколько тематических треков: международное сотрудничество, туризм, транспорт, медицина, экономика, мировые вызовы, исламские финансы и инвестиции, строительство, образование, культура, спорт, индустрия халяль, молодежное предпринимательство и дипломатия и другие. Центральным событием деловой программы станет пленарное заседание.Сотрудничество с исламскими государствами в настоящее время является ключевым стратегическим направлением, способным содействовать созданию новой модели международных отношений в многополярном мире. KazanForum в этой связи выступает практической платформой для налаживания взаимодействия и обмена опытом с исламским бизнес-сообществом стран за рубежом. В текущем году программа форума будет включать все направления актуальной повестки и сферы взаимодействия стран исламского мира. Уверен, что работа форума, как всегда, будет содержательной и конструктивной, пройдет в духе открытости и доверия и традиционно откроет путь к реализации множества новых совместных проектов, — отметил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета международного экономического форума Россия — исламский мир: KazanForum Антон Кобяков.Участники форума встретятся на сессиях, посвященных развитию мультимодальных транспортных коридоров, туризма, экспорта российской халяльной продукции, экономической безопасности, партнерского финансирования, промышленных, технологических, образовательных, культурных и молодежных проектов. Всего в программе порядка 120 тематических сессий с участием экспертов из российских регионов, стран Организации исламского сотрудничества и других стран.На площадке форума состоятся страновые круглые столы Россия — Малайзия и Россия — Казахстан, промышленный диалог Россия — Иран, встреча сопредседателей межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан, а также ряд международных встреч разного уровня, среди которых заседания группы стратегического видения Россия — исламский мир, Каспийского международного интеграционного клуба Север — Юг (клуб Север — Юг), встреча чрезвычайных и полномочных послов иностранных государств в России, съезд министров культуры стран ОИС и другие мероприятия.В рамках KazanForum будет работать международная выставка Russia Halal Expo — крупнейшая в России международная выставка инвестиционных и инфраструктурных проектов. В рамках экономического и научно-технологического сотрудничества на полях форума состоятся двухсторонние деловые встречи компаний России и стран ОИС.Кроме того, откроется международная торговая ярмарка Kazan Halal Market — крупнейшая в России халяльная торговая площадка, где будут представлены товары от ведущих компаний — производителей стран исламского мира.В 2025 году международный экономический форум Россия — исламский мир: KazanForum пройдет в 16-й раз. В современных условиях эта площадка становится всё более востребованной, по-настоящему сближая Россию и мусульманские страны. Это не просто слова, это реальность, подкрепленная цифрами. За прошедший год товарооборот со странами ОИС увеличился на 30%. В этом году движение к сближению со странами исламского мира в рамках KazanForum будет продолжено. Я уверен, у нас много общих интересов во всех сферах — от торговли и инвестиций до спорта и туризма, — сказал раис Республики Татарстан, председатель группы стратегического видения Россия — исламский мир, заместитель председателя федерального оргкомитета KazanForum Рустам Минниханов.Помимо деловой составляющей участников форума и гостей столицы Татарстана ожидают насыщенные культурная и выставочная программы: фестиваль кухонь исламских стран и турнир молодых поваров из России и исламских стран имени Юнуса Ахметзянова, фестиваль восточной культуры КФУ, фестиваль благопристойной моды Modest Fashion Day, фестиваль родословной Эхо веков в истории семьи — Тарихта без эзлебез, показы спектаклей, выставки в театрах и музеях Казани, товарищеский матч по футболу и многое другое.Аккредитация представителей средств массовой информации на XVI Международный экономический форум Россия — исламский мир: KazanForum открыта до 20 апреля 2025 года на официальном сайте мероприятия.