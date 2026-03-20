Первый отраслевой форум "Эффективная РСО: от стандарта к цифре и качеству" пройдет 25 марта в Доме правительства Подмосковья, сообщили в пресс-службе регионального правительства.В мероприятии, организованном при поддержке Минстроя РФ, примут участие министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и делегации из шести регионов страны.«На форуме особое внимание уделим переходу от традиционных методов управления к современным цифровым решениям», – отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.В деловой программе, следует из сообщения пресс-службы Подмосковья, пленарная дискуссия и шесть тематических секций, посвященных финансовой устойчивости ресурсоснабжающих организаций, модернизации теплоснабжения, внедрению отечественных технологий и цифровизации коммунальной инфраструктуры.Подмосковье формирует отраслевую площадку для профессионального обсуждения вопросов развития энергетической и коммунальной инфраструктуры.В 2025 году в регионе прошел первый Межрегиональный энергетический форум. Инициативы с него были направлены в Минэнерго РФ.Нынешний форум продолжит эту работу. Регистрация участников открыта на официальном сайте мероприятия.