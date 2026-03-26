Творцу, которого современники называли человеком эпохи, посвящена выставка "Николай Акимов и ученики", приуроченная к 125-летию со дня рождения мастера. Она откроется в Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков при участии целого ряда музеев двух столиц."При формировании этой выставки мы не ставили перед собой задачу раскрыть историю искусства сценографии в творчестве Николая Акимова. Нам прежде всего хотелось раскрыть образ Акимова-художника, потому что Николай Павлович сам в своих воспоминаниях писал, что сначала он сформировался как художник, а потом из художника родился режиссер. Да и в своей автобиографии он отмечает, что самым увлекательным занятием в его жизни была живопись. Исходя из этого принципа мы построили композицию нашей выставки", - рассказала на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС директор Музея искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков Марина Джигарханян.Значительная часть экспозиции отдана портретной галерее Акимова, который любил "коллекционировать лица", обладая тонким чутьем проникновения в характер людей. В этом собрании портреты Аркадия Райкина, Сергея Филиппова, Александра Володина, Евгения Шварца, Никиты Толстого, Ольги Берггольц, Михаила Зощенко.Акимов-сценограф раскроется перед зрителями через эскизы декораций, костюмов к спектаклям русской и европейской драматургии - "Коварство и любовь" Фридриха Шиллера, "Дело" Александра Сухово-Кобылина, "На всякого мудреца довольно простоты" Александра Островского, "Конец - делу венец" Уильяма Шекспира. В рисунках костюмов Акимов выражал содержание роли, ее душу. Знаменитые акимовские театральные плакаты, также представленные на выставке, становились неотъемлемой художественной частью спектакля, его излюбленной визуальной экспозицией. Например, плакат к спектаклю "Искусство комедии" Эдуардо Де Филиппо трансформируется на выставке в грандиозную инсталляцию, превращая пространство зала в своеобразный театральный подмосток. Зритель сможет стать соучастником документальной хроники спектаклей Акимова, а также увидеть костюмы, выполненные художником-сценографом Мариной Азизян по эскизам Акимова к спектаклю "Тень" Евгения Шварца.Отдельный блок экспозиции посвящен Акимову-педагогу, воспитавшему целую плеяду талантливых мастеров и поощрявшему свободу творчества. Среди его учеников и те, кто составил славу российской сценографии - Эдуард Кочергин, Марина Азизян, Геннадий Сотников, Наталья Шнайдер-Хачатрян, и те, которые искали иные пути реализации своих возможностей, войдя в историю как художники-нонконформисты - Олег Целков, Евгений Михнов-Войтенко, Виталий Кубасов, Игорь Тюльпанов. Разнообразие тем, образов, художественных стилей, которые демонстрируют эти мастера, - яркое свидетельство педагогического таланта Акимова, его гибкой системы преподавания, раскрывавшей врожденные творческие качества учеников. Представлен Акимов в экспозиции и как оригинальный фотограф.Выставку составляют более 140 произведений живописи, графики, костюмов и объектов. Проект организован в сотрудничестве с Санкт-Петербургским музеем театрального и музыкального искусства, Государственным музеем истории Санкт-Петербурга, Новым музеем Аслана Чехоева, Московским музеем современного искусства, Государственным музейно-выставочным центром "РОСИЗО", Музеем изобразительных искусств AZ и коллекционерами. Выставка на территории клубного отеля Hovard Hotel будет работать до 10 июня.