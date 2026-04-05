Глава "Росатома" Алексей Лихачев подвёлитоги международного чемпионата AtomSkills-2026 в Екатеринбурге. Событие сталоодной из ключевых новостей отрасли, показав рост кадрового потенциала атомнойэнергетики.5 апреля в Екатеринбурге завершилсяодиннадцатый чемпионат профессионального мастерства AtomSkills-2026 –крупнейшее отраслевое событие «Росатома» в сфере подготовки кадров.Торжественная церемония прошла на площадке «Екатеринбург-Экспо» и собрала более1600 участников и экспертов из России, Турции, Китая, Узбекистана, Киргизии,Казахстана и Беларуси.В центре внимания оказались не толькорезультаты соревнований, но и вопросы будущего атомной энергетики, подготовкиспециалистов и развития ядерных технологий. Генеральный директор «Росатома»Алексей Лихачев обозначил ключевые задачи отрасли, подчеркнув значение подобныхпроектов для повышения производительности труда.Чемпионат традиционно рассматривается какважный элемент стратегии, формирующей кадровую базу для международных проектов«Росатома», включая строительство АЭС и развитие высокотехнологичныхнаправлений.Итоги чемпионатаAtomSkills-2026Соревнования прошли в двух лигах –профессиональной и студенческой. Участники боролись за победу в 44компетенциях, охватывающих ключевые направления атомной отрасли.В чемпионате приняли участие:● команды 18 дивизионов ипредприятий «Росатома»● представители крупных российскихкомпаний, включая Роскосмос, ОСК и СИБУР● участники из стран-партнёров● студенты 76 вузов и колледжейТехнологическими партнёрами выступили более100 отечественных предприятий, обеспечивших оборудование и материалы дляпроведения соревнований.Средний возраст конкурсантов снизился до 29лет, а экспертов – до 38 лет. Доля молодёжи превысила 45%, что подтверждаетрастущий интерес к инженерным и техническим профессиям. Самому молодомуэксперту чемпионата – студенту МГТУ им. Н.Э. Баумана – 18 лет.Также в 2026 году впервые появилисьдевушки-участницы в компетенциях, которые ранее проводились преимущественно вмужском составе, включая сварочные технологии и работу на станках с ЧПУ.Лихачев о роли чемпионата дляотраслиВыступая на церемонии награждения, глава«Росатома» Алексей Лихачев подчеркнул стратегическое значение проекта:«Чемпионат – это не только соревновательнаяарена и место оценки навыков. Это пространство для рождения новыхтехнологических и производственных решений, которые будут направлены на решениеотраслевой и национальной задачи – повышение производительности труда».Эта позиция отражает общий курс госкорпорациина развитие компетенций, необходимых для реализации масштабных международныхпроектов «Росатома» и укрепления позиций России на глобальном рынке атомнойэнергетики.Подготовка кадров итехнологическое лидерствоОдной из ключевых тем деловой программы сталановая модель подготовки специалистов. В рамках панельной сессии обсуждалисьвопросы синхронизации образования с задачами промышленности.Эксперты отметили, что для достижениятехнологического суверенитета необходимо: обновление профессиональныхстандартов, интеграция образования ипроизводства, развитие цифровых компетенций и подготовка инженеров новогопоколения«Росатом» участвует в 12 национальныхпроектах, включая «Новые атомные и энергетические технологии». Данный нацпроектобъединяет 10 федеральных проектов и направлен на развитие всей цепочкиэнерготехнологий – от атомной генерации до возобновляемых источников энергии.Научное руководство проектом осуществляет Курчатовский институт.Заместитель генерального директора «Росатома»Татьяна Терентьева подчеркнула, что «стандарт инженера будущего» долженсочетать фундаментальные знания, цифровые навыки и умение работать снаукоёмкими технологиями.Новые образовательныеинициативыВ рамках чемпионата было подписано соглашениемежду Корпоративной академией «Росатома» и Государственным университетомпросвещения. Стороны утвердили дорожную карту на 2026–2027 годы.Она включает:● создание инженерно-педагогическихклассов● внедрение программ повышенияквалификации● интеграцию модулей поискусственному интеллекту● развитие научных исследований игрантовых проектов● подготовку тьюторов и развитиедистанционного обучения, в том числе для российских школьников за рубежомТакже в рамках деловой программы состояласьвстреча экспертов AtomSkills, по итогам которой был запущен новый отраслевойпроект «Лидеры отрасли за производительность труда», направленный на внедрениебережливых технологий и повышение эффективности производственных процессов.Профориентация и работа смолодёжьюВажной частью AtomSkills-2026 сталпрофориентационный трек «Формула карьеры», подготовленный юниорами «Росатома» ипредставителями студенческого сообщества отрасли. В нём приняли участие более2000 школьников и студентов.Программа включала:Мастер-классыи викторины;Встречи сэкспертами атомной отрасли;Консультациипо построению карьеры;Экскурсии поплощадкам чемпионата.Такая работа позволяет формировать устойчивыйинтерес к атомной энергетике и создавать кадровый резерв для будущих проектов,включая строительство АЭС и развитие новых ядерных технологий.Значение для России и мировойатомной отраслиAtomSkills уже вышел за рамки корпоративногочемпионата и стал международной площадкой, где формируется экосистемаподготовки кадров для высокотехнологичных отраслей.Уникальность чемпионата также заключается вдиалоге поколений: на одной площадке взаимодействуют школьники, студенты,молодые специалисты и опытные профессионалы, что обеспечивает преемственностьзнаний и развитие отрасли.Для России это как укрепление технологическогосуверенитета, развитие экспортного потенциала «Росатома», так и поддержкапортфеля заказов госкорпорации.Для мировой отрасли – это пример интеграцииобразования, науки и производства, необходимой для развития атомной энергетикив условиях глобальной конкуренции.Перспективы и итогиИтоги AtomSkills-2026 подтверждают, что«Росатом» последовательно выстраивает систему подготовки кадров,ориентированную на долгосрочные задачи отрасли.Чемпионат фактически трансформировался изсоревновательной площадки в стратегический центр формирования кадровогопотенциала и образовательной экосистемы «Росатома».Заявления генерального директора «Росатома»Алексея Лихачева и ключевые решения чемпионата стали важными новостями,отражающими курс на технологическое лидерство.В перспективе такие проекты будут играть всёболее значимую роль – как для реализации международных проектов «Росатома», таки для укрепления позиций России на глобальном рынке атомной энергетики.