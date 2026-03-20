Выставочный проект "Анатомия Айсберга. Арктика" художницы Лады Подольской (Москва) открылась в Историко-археологическом музее Геленджика Краснодарского края. Как рассказала ТАСС Подольская, здесь представлено 80 работ в разных техниках, созданных по итогам экспедиции на научно-экспедиционном судне "Михаил Сомов" по арктическим морям."На выставке представлено 80 работ. Концепция проекта объединяет противоположные регионы России, акцентируя внимание на целостности ее Времени и Пространства. В Год единства народов России выставка приобретает особое звучание: она напоминает о том, что страна - как бессмертный айсберг, плывущий сквозь столетия. Множество уникальных элементов - культур, традиций, ландшафтов - складываются в единую непоколебимую целостность", - сказала Подольская.Историческая линия проекта отсылает к эпохе Петра I, заложившего основы превращения России в морскую державу: в Архангельске были укреплены северные рубежи и заложены основы государственного судостроения. В это время на верфях Воронежа строились корабли для выхода к южным морям. Как отмечает собеседница агентства, важный связующий элемент между Арктикой и Черным морем - легендарный ледокол "Михаил Сомов". Он был построен в Херсоне в 1975 году и до сих пор находится в строю, обеспечивая снабжение полярных станций. Именно на его борту в 2023 году была создана основная часть работ, представленных на выставке.Экспедиция проходила по Белому, Баренцеву и Карскому морям, где посетила ряд полярных станций на побережье и островах, в том числе архипелагах Северная Земля, Новая Земля и Земли Франца-Иосифа. В ходе рейса "Михаил Сомов" сел на мель 24 июля 2023 года между островами Комсомольскими и Землей Вильчека Земли Франца-Иосифа, сошел с мели 8 августа. Участников экспедиции с "Михаила Сомова" пересадили на судно "Профессор Молчанов", оно пришло в Архангельск 16 августа, "Сомов" вернулся в Архангельск 18 августа."Помимо воспевания красоты российских просторов - от арктических льдов до черноморских берегов, проект обращает внимание на хрупкость природных экосистем. Выставка призывает к бережному отношению к Арктике и Черноморскому побережью как к части общего дома", - добавила она.Выставка будет работать до 18 мая.