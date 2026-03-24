В большом зале Тверского городского музейно-выставочного центра начала работу финальная выставка проекта Дорогами Великой Победы.

Зрителям представлены около 70 живописных и графических работ 56 авторов из Донецкой и Луганской Народных Республик, а также картины московских и тверских художников. Куратор выставки — член Союза художников Подмосковья Александр Бауэр.Проект объединил творческие силы четырёх регионов в преддверии 80-летия Победы. Ранее выставки прошли в ДНР, ЛНР, Московской области, а также в Торжке и Ржеве.В рамках экспозиции для школьников и студентов проводятся мастер-классы, экскурсии и лекции о Великой Отечественной войне и её отражении в искусстве.Посетить выставку можно до 19 апреля. Возрастная категория — 6+.