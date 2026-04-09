Алматы стал первой точкой глобального календаря World Schools Team Championship 2026 – нового формата международных соревнований под эгидой FIDE и Международной федерации школьных шахмат (ISCF). Азиатский континентальный этап, проходящий с 7 по 10 апреля, реализуется при поддержке Freedom Holding Corp. и открывает серию турниров, ориентированных на школьные команды.
В дебютном этапе участвуют 26 коллективов из 19 стран,
включая Казахстан, Китай, Индию, Россию, Австралию и страны Юго-Восточной Азии.
По итогам соревнований сильнейшие команды получат право выступить в
Гранд-финале в декабре 2026 года. Таким образом, турнир в Алматы формирует
основу для дальнейшей глобальной конкуренции.
Образовательная повестка как ключевой фактор
Президент FIDE Аркадий Дворкович в своих заявлениях
акцентирует внимание на трансформации шахмат в образовательный инструмент. По
его словам, развитие школьных программ становится одним из приоритетов
международной федерации, поскольку именно через образование формируется
долгосрочная база для роста интеллектуального спорта и подготовки нового
поколения игроков.
Параллельно с турнирной частью в Алматы организованы
обучающие мероприятия — мастер-классы, методические семинары и практические
занятия с участием международных экспертов и тренеров. Такой формат позволяет
использовать соревнования как платформу для обмена опытом между странами,
унификации подходов к обучению и внедрения шахмат в национальные
образовательные системы на системной основе.
Дополнительно это способствует формированию устойчивых
профессиональных сообществ и развитию педагогических компетенций, что усиливает
долгосрочный эффект от подобных международных проектов.
Институциональный рост внутри страны
Проведение этапа в Казахстане отражает внутренние изменения
отрасли. Казахстанскую федерацию шахмат с 2023 года возглавляет Тимур Турлов,
при котором шахматы получили статус системного элемента образовательной политики.
На сегодняшний день предмет внедрён более чем в 1500 школах,
охватывая свыше 60 тысяч учеников. Подготовку прошли около 2500 преподавателей,
а в педагогических вузах запущены дополнительные образовательные программы. Это
позволило сформировать устойчивую инфраструктуру и обеспечить масштабирование
инициативы на национальном уровне.
Спортивные результаты как индикатор эффективности
С 2023 года наблюдается рост ключевых показателей.
Количество международных наград казахстанских шахматистов увеличилось с 131 до
162 к 2025 году, при этом число золотых медалей выросло с 40 до 63. Внутри
страны ежегодно проводится более 3800 турниров с участием порядка 118 тысяч
человек.
Казахстан также усиливает позиции на международной арене как
организатор. В стране прошли чемпионат мира среди кадетов, международные
турниры и специализированные соревнования, что укрепляет ее статус
регионального центра шахмат.
Результаты национальной команды подтверждают эту динамику.
На юниорском чемпионате мира по рапиду и блицу сборная завоевала 14 медалей,
включая 10 золотых. На турнире в ОАЭ Эдгар Мамедов и Бибисара Асаубаева
выполнили нормы гроссмейстера, а на чемпионате мира в Лондоне команда заняла
второе место в общем зачёте.
Экономика проекта и роль инвестиций
Финансовая поддержка со стороны Freedom Holding Corp.
выступает одним из ключевых факторов развития отрасли. Компания инвестирует
миллионы долларов ежегодно в деятельность федерации и реализацию профильных
инициатив, формируя устойчивую модель долгосрочного финансирования и институционального
роста.
В 2024 году совокупный объём благотворительных и спонсорских
расходов Freedom Holding превысил 40 млрд тенге,
из которых 4,5 млрд направлены на развитие шахмат. Эти ресурсы используются для
проведения турниров, подготовки кадров, расширения инфраструктуры и повышения
качества образовательных программ.
Кроме того, Freedom Holding Corp.
участвует в организации международных соревнований, включая турниры с участием
ведущих гроссмейстеров мира, а также поддерживает деловые мероприятия на стыке
шахмат и финансовой индустрии, формируя дополнительную ценность для отрасли и
усиливая её инвестиционную привлекательность.
Долгосрочные ориентиры
Государственная стратегия до 2027 года закрепляет развитие
шахмат как одного из направлений образовательной политики. План включает
расширение охвата школьников, создание новых клубов и развитие региональной
сети, а также формирование устойчивой инфраструктуры для подготовки тренеров и
преподавателей.
Среди целевых показателей — вхождение Казахстана в число
десяти сильнейших шахматных держав и увеличение числа молодых гроссмейстеров.
Геопозиционирование через интеллектуальный спорт
Проведение международного турнира в Алматы отражает более
широкий тренд — использование шахмат как инструмента повышения международной
узнаваемости и развития человеческого капитала. Казахстан формирует модель, в
которой сочетаются образовательная политика, частные инвестиции и участие в
глобальных инициативах.
В этом контексте World Schools Team Championship становится
не только спортивным событием, но и элементом долгосрочной стратегии,
направленной на укрепление позиций страны в международной интеллектуальной и
образовательной повестке.