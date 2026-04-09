Алматы стал первой точкой глобального календаря World Schools Team Championship 2026 – нового формата международных соревнований под эгидой FIDE и Международной федерации школьных шахмат (ISCF). Азиатский континентальный этап, проходящий с 7 по 10 апреля, реализуется при поддержке Freedom Holding Corp. и открывает серию турниров, ориентированных на школьные команды.В дебютном этапе участвуют 26 коллективов из 19 стран,включая Казахстан, Китай, Индию, Россию, Австралию и страны Юго-Восточной Азии.По итогам соревнований сильнейшие команды получат право выступить вГранд-финале в декабре 2026 года. Таким образом, турнир в Алматы формируетоснову для дальнейшей глобальной конкуренции.Образовательная повестка как ключевой факторПрезидент FIDE Аркадий Дворкович в своих заявленияхакцентирует внимание на трансформации шахмат в образовательный инструмент. Поего словам, развитие школьных программ становится одним из приоритетовмеждународной федерации, поскольку именно через образование формируетсядолгосрочная база для роста интеллектуального спорта и подготовки новогопоколения игроков.Параллельно с турнирной частью в Алматы организованыобучающие мероприятия — мастер-классы, методические семинары и практическиезанятия с участием международных экспертов и тренеров. Такой формат позволяетиспользовать соревнования как платформу для обмена опытом между странами,унификации подходов к обучению и внедрения шахмат в национальныеобразовательные системы на системной основе.Дополнительно это способствует формированию устойчивыхпрофессиональных сообществ и развитию педагогических компетенций, что усиливаетдолгосрочный эффект от подобных международных проектов.Институциональный рост внутри страныПроведение этапа в Казахстане отражает внутренние измененияотрасли. Казахстанскую федерацию шахмат с 2023 года возглавляет Тимур Турлов,при котором шахматы получили статус системного элемента образовательной политики.На сегодняшний день предмет внедрён более чем в 1500 школах,охватывая свыше 60 тысяч учеников. Подготовку прошли около 2500 преподавателей,а в педагогических вузах запущены дополнительные образовательные программы. Этопозволило сформировать устойчивую инфраструктуру и обеспечить масштабированиеинициативы на национальном уровне.Спортивные результаты как индикатор эффективностиС 2023 года наблюдается рост ключевых показателей.Количество международных наград казахстанских шахматистов увеличилось с 131 до162 к 2025 году, при этом число золотых медалей выросло с 40 до 63. Внутристраны ежегодно проводится более 3800 турниров с участием порядка 118 тысяччеловек.Казахстан также усиливает позиции на международной арене какорганизатор. В стране прошли чемпионат мира среди кадетов, международныетурниры и специализированные соревнования, что укрепляет ее статусрегионального центра шахмат.Результаты национальной команды подтверждают эту динамику.На юниорском чемпионате мира по рапиду и блицу сборная завоевала 14 медалей,включая 10 золотых. На турнире в ОАЭ Эдгар Мамедов и Бибисара Асаубаевавыполнили нормы гроссмейстера, а на чемпионате мира в Лондоне команда занялавторое место в общем зачёте.Экономика проекта и роль инвестицийФинансовая поддержка со стороны Freedom Holding Corp.выступает одним из ключевых факторов развития отрасли. Компания инвестируетмиллионы долларов ежегодно в деятельность федерации и реализацию профильныхинициатив, формируя устойчивую модель долгосрочного финансирования и институциональногороста.В 2024 году совокупный объём благотворительных и спонсорскихрасходов Freedom Holding превысил 40 млрд тенге,из которых 4,5 млрд направлены на развитие шахмат. Эти ресурсы используются дляпроведения турниров, подготовки кадров, расширения инфраструктуры и повышениякачества образовательных программ.Кроме того, Freedom Holding Corp.участвует в организации международных соревнований, включая турниры с участиемведущих гроссмейстеров мира, а также поддерживает деловые мероприятия на стыкешахмат и финансовой индустрии, формируя дополнительную ценность для отрасли иусиливая её инвестиционную привлекательность.Долгосрочные ориентирыГосударственная стратегия до 2027 года закрепляет развитиешахмат как одного из направлений образовательной политики. План включаетрасширение охвата школьников, создание новых клубов и развитие региональнойсети, а также формирование устойчивой инфраструктуры для подготовки тренеров ипреподавателей.Среди целевых показателей — вхождение Казахстана в числодесяти сильнейших шахматных держав и увеличение числа молодых гроссмейстеров.Геопозиционирование через интеллектуальный спортПроведение международного турнира в Алматы отражает болееширокий тренд — использование шахмат как инструмента повышения международнойузнаваемости и развития человеческого капитала. Казахстан формирует модель, вкоторой сочетаются образовательная политика, частные инвестиции и участие вглобальных инициативах.В этом контексте World Schools Team Championship становитсяне только спортивным событием, но и элементом долгосрочной стратегии,направленной на укрепление позиций страны в международной интеллектуальной иобразовательной повестке.