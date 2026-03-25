За четыре дня масштабный форум колледжей Москвы, который проходил в Гостином Дворе, собрал более 80 тыс. посетителей, впервые он объединил на одной площадке почти 70 учреждений среднего профессионального образования. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.Впервые на одной площадке свои программы представили 55 столичных и 12 федеральных и частных колледжей. Школьники и их родители узнали о самых востребованных специальностях в 10 отраслях экономики Москвы – от промышленности и транспорта до креативных индустрий. Главной особенностью форума стала его практическая направленность. Для ребят организовали более 90 интерактивных мастер-классов, где каждый мог попробовать себя в деле. Будущие абитуриенты получили уникальную возможность познакомиться с современными столичными колледжами, ведущими работодателями и студентами, понять свои профессиональные интересы и приобрести практический опыт, увидеть, какие возможности дает сегодня столица для освоения востребованной профессии, и выбрать для себя подходящий колледж, – говорится в сообщении со ссылкой на пресс-службу столичного департамента образования и науки.Школьники изучали устройство электромобиля, учились пилотировать дроны, надевать экипировку пожарного на скорость, осваивали искусство приготовления популярных напитков. Кроме того, с помощью современных технологий – VR-очков, 3D-принтеров и симуляторов – ребята собирали и тестировали роботов, проектировали мини-сады из суккулентов, изучали механизмы лифтов и пробовали себя в криминалистике.В зоне приемных комиссий абитуриенты и их родители получили консультации по вопросам поступления, а также узнали о востребованных специальностях и профессиях, которые предлагают конкретные колледжи. Все желающие могли пройти профориентационный тест, чтобы лучше понять свои склонности к той или иной отрасли или профессиональной деятельности.Гостям представили бренд Сделано колледжами Москвы, в рамках которого студенты столичных колледжей будут выпускать продукцию и оказывать услуги городу. Такой подход позволит молодым специалистам совершенствовать профессиональные навыки и напрямую участвовать в развитии столицы. В одноименном корнере можно было ознакомиться с ассортиментом и приобрести продукцию, изготовленную студентами: шоперы, футболки, блокноты, стикерпаки, текстиль с вышивкой, фигурные свечи, мыло и сладости ручной работы – шоколад, нугу и зефир.Особым местом стал студенческий ресторан Встреча друзей, который посетили более семи тысяч человек. Гостям предлагали сэндвичи, круассаны и эклеры. В ассортимент напитков входили кофе, морсы и фирменные фруктово-ягодные чаи. Обслуживали посетителей студенты столичных колледжей индустрии гостеприимства.Кроме того, в рамках деловой программы состоялось торжественное награждение победителей конкурса профессионального мастерства Мастер года – 2026. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, абсолютным победителем стала Анастасия Максимова из Московского педагогического колледжа.Ранее заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в столице вырос спрос на поступление в колледж после девятого класса. Число желающих освоить востребованные профессии приблизилось к 45 тыс., поэтому в колледжах Москвы были созданы дополнительные 10 тыс. бюджетных мест.