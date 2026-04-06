В Московской области в текущем году запланировано обновление 72 объектов благоустройства, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев на совещании с руководством областного правительства и главами округов.«У нас большая программа благоустройства. Мы её реализуем, в том числе, в рамках федерального проекта, старт которому в 2018 году в Коломне дал наш Президент. По своей региональной программе мы создаём общественные пространства», – сказал Воробьев.По данным пресс-службы областного правительства, с 2019 года в Подмосковье создано и модернизировано 329 объектов: 137 пешеходных зон и площадей, 73 сквера, 71 парк, 48 набережных.Благоустроены также 69 активных зон отдыха, включая 38 детских игровых зон, 22 скейт-парка и 9 катков. С 2021 года в рамках программы «Парки в лесу» приведено в порядок 43 лесопарковые территории. Все подобные работы в регионе соответствуют задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».Заместитель председателя правительства – министр благоустройства региона Михаил Хайкин уточнил, что в этом году планируется обновить 14 парков, 13 лесопарков, 10 набережных, 15 пешеходных зон и площадей, 12 скверов, вблизи которых проживают более 2,4 млн человек.Также отмечается, что к майским праздникам завершат благоустройство мемориала «Рубеж обороны Москвы» в Лобне, Летнего парка в Малаховке и сквера «Блюдечко» в Коломне со смотровой площадкой на Бобренев монастырь. Летом откроются парк «ЛиАЗ» в Ликино-Дулёве с тематическими зонами в виде автобусов и набережная реки Уча в Ивантеевке с амфитеатром.В Подольске обновят центральную площадь и сквер им. Ленина с «сухим» фонтаном. В Наро-Фоминске откроют Молодежную площадь, в Протвине — сквер «Мирабель» с восстановлением уникального бассейна с рыбками.В этом году в Московской области также благоустроят 13 лесопарков, включая «Массовку» в Дедовске, лесопарк на улице Неделина в Щёлкове, «Трёхгорку» в Одинцове, «Волхонку» в Богородском округе, «Восьмидорожье» в Раменском и Вишняковский лес в Балашихе (вторая очередь).Кроме того, в 2026 году на территории Подмосковья запланирована модернизация 78 и замена 358 детских игровых площадок.