Его будут судить.

В Муроме Владимирской области прокуратура направила в суд уголовное дело по фактам нападения на сотрудников ДПС и поджога. Летом 2024 года, во время остановки автомобиля подозреваемого, который вел себя агрессивно и был, по предварительным данным, в состоянии алкогольного опьянения, он ударил двух инспекторов.Впоследствии было установлено, что в октябре того же года он также поджег окна дома знакомой из-за конфликта. Обвиняемый не признал вину и отказался давать показания.Уголовное дело передано в Муромский городской суд для рассмотрения.