Автоинспекторы совместно с сотрудниками Ространснадзора провели специальный рейд в Юрьев-Польском районе. Цель проверки — выявить возможные нарушения и предупредить опасности на дорогах, в пресс-службе УМВД.Работники обоих ведомств отправились патрулировать местные трассы, особое внимание уделяя автобусам и такси. Было проверено техническое состояние транспорта, наличие необходимых документов и соблюдение графика работы водителей.Основной упор сделали на важные элементы безопасности: тормоза, рулевое управление, тахографы и документацию.Итогом мероприятия стало выявление четырех правонарушений, связанных с несоблюдением норм транспортной безопасности. Нарушителям выданы соответствующие постановления.Кроме составления протоколов, инспекторы провели беседу с водителями, напомнив о необходимости соблюдать закон и проявлять ответственность за жизнь пассажиров.