Двое молодых людей остановили машину в лесу и уж было собрались заняться сексом, как девушка вдруг остановилась и сказала:
- Я должна была сообщить тебе раньше, но вообще-то я проститутка и беру за это деньги. Тебе это будет стоить 20 долларов.
Молодой человек спокойно заплатил требуюмую сумму и они занялись сексом.
После этого молодой человек просто сидел на водительском сиденьи и глядел в окно.
- Почему мы не едем? , - спросила девушка.
- Знаешь, я должен был бы тебе сказать раньше, но вообще-то я таксист и поездка в город тебе будет стоить 30 долларов.
