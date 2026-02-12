..Идёт экзамен в школе по борьбе с авиатерроризмом; готовят специалистов по сопровждению рейсов и обезвреживанию террористов на борту самолётов. Комиссия вызывает первого:
- Курсант Иванов!
- Я!
- Вот вам условие задачи: вы установили, что в салоне, на сидении возле самого прохода сидит террорист с бомбой. Ваши действия ?
- Э-э.. незаметно подойду к нему сбоку, приставлю пистолет к виску, вырву бомбу, свяжу!..
- Отлично, спасибо.. Следующий!
- Курсант Петров!
- Вот вам условие задачи: террорист находится на сидении у окна, возле него сидит пассажир. Ваши действия?
- Hу, я под каким-нибудь предлогом поменяюсь местом с тем пассажиром, подсяду к террористу, завяжу с ним разговор, применю гипноз, внушение, усыплю, тут же заберу бомбу и свяжу!
