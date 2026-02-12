Рысь по праву считается королевой владимирских лесов.

В Алешинском охотничьем хозяйстве (Ковровский округ) фотоловушка сразу двух взрослых рысей в лесном массиве.Рысь по праву считается королевой владимирских лесов. Это единственный вид диких кошек, который обитает в регионе. Но увидеть хищника в естественной среде — большая удача: численность животных невелика.В 2024 году в области насчитывали 37 особей. К 2025 году их число сократилось до 27.Из‑за такой малочисленности рысь занесли в Красную книгу Владимирской области. Это значит, что животное находится под особой охраной.