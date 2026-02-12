Соответствующие смс-сообщения приходили жителям региона на мобильные телефоны.

Во Владимирской области на текущей неделе каждое утро объявляли угрозу атаки БПЛА. Соответствующие смс-сообщения приходили жителям региона на мобильные телефоны.В понедельник, 9 февраля, угрозу атаки объявили под утро, после 4:00. Сообщение об отмене пришло лишь к полудню. В среду, 11 февраля, угроза БПЛА продержалась почти всю ночь. Кроме того, тревожные сообщения поступили жителям и днем. Только после 20:00 в регионе объявили отбой беспилотной опасности.Сегодня ночью, 12 февраля, также жителям области разослали сообщения. Владимирцам напоминают, что при обнаружении обломков беспилотников, стоит немедленно сообщить об этом и не приближаться к обломкам.