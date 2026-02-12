На конец января в Центр карьеры поступило 1217 вакансий в сфере здравоохранения.

Во Владимирской области для решения проблемы нехватки медработников медучреждения объединили усилия с Центром карьеры, Центром занятости и учебными заведениями, чтобы привлечь в систему здравоохранения новых специалистов.На конец января в Центр карьеры поступило 1217 вакансий в сфере здравоохранения. Среди них 749 мест для врачей, 95 — для фельдшеров, 11 — для фельдшеров фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и 362 вакансии — для медсестер., что 144 человека уже откликнулись на вакансии. С 73 соискателями активно работают — они проходят собеседования и сдают документы. Процесс трудоустройства многоуровневый: нужно пройти несколько этапов отбора.Один из главных инструментов привлечения кадров — целевое обучение. Владимирская область сотрудничает с 14 медицинскими вузами, чтобы готовить специалистов «под заказ». В 2025 году число студентов-целевиков выросло до 291 человека — это на 48 больше, чем в 2024 году. В этом году регион рассчитывает получить 115 врачей и 12 специалистов среднего звена, которые обучились по целевым договорам.