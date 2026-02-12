Соответствующий Указ Президента Российской Федерации от 11.02.2026 № 70 «О награждении государственными наградами Российской Федерации» опубликован на официальном интернет-портале правовой

