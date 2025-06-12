Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

В Муромский городской суд передано дело 39-летнего местного жителя, обвиняемого в пособничестве при изготовлении поддельного водительского удостоверения.Следствие установило, что в ноябре 2024 года он заказал фальшивые права в интернете, предоставив свои данные и фотографию. За готовый документ он заплатил 50 тысяч рублей, но в апреле текущего года был задержан сотрудниками ГИБДД.Подделка была выявлена при проверке документов. Обвиняемому грозит до трех лет лишения свободы.