Управляющая компания игнорирует требования прокуратуры.

В Гороховце управляющая компания игнорирует требования прокуратуры и не ремонтирует здания с трещинами в штукатурке. Оказалось, что у руководителя УК истек срок действия квалификационного аттестата.В подъездах нескольких домов, которые содержит управляющая компания, повреждены перила, а в помещениях находится строительный мусор. После вмешательства прокуратуры руководитель организации получил квалификационный аттестат, но не отремонтировал дома.Теперь против УК будут возбуждены административные дела. Виновнику назначили штраф.