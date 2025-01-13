Среди наиболее проблемных маршрутов оказались автобусные номера 11С, 15, 17, 21С, 23, 24С и 25.

Во Владимире подведены итоги работы общественного транспорта за 2024 год. Мэрия города выписала штрафы на общую сумму 11 миллионов рублей за 5665 нарушений.СМИ «Чеснок» выявила худшего перевозчика уходящего года, которым стал «ОКТО». В тройку аутсайдеров также вошли ИП Тимофеев и «Владимирпассажиртранс». Среди наиболее проблемных маршрутов оказались автобусные номера 11С, 15, 17, 21С, 23, 24С и 25, на которых было зафиксировано множество пропущенных рейсов.Напомним, ранее мы писали, что