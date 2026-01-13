В закрытом городе Радужный Владимирской области женщина зарезала бывшего мужа.

В закрытом городе Радужный Владимирской области, в обычной квартире разыгралась драма, итогом которой стало убийство. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Обвиняемая — 38‑летняя местная жительница, бывшая супруга погибшего. Подробнее о первом громком убийстве 2026 года в материале vlad.aif.ru.Как все началосьПара официально развелась лишь в декабре 2025 года — по инициативе женщины. Несмотря на разрыв, супруги продолжали общаться: мужчина регулярно приходил в квартиру, где жили его экс‑жена и их двухлетний сын. Кроме малыша, у женщины есть старший ребенок — подростку 16 лет. Сама она работает диспетчером в такси, но на момент трагедии находилась в отпуске по уходу за ребенком.1 января 2026 года мужчина снова пришел в квартиру бывшей жены. Следующий день, 2 января, стал последним в его жизни.Версия обвиняемойПо словам женщины, конфликт вспыхнул неожиданно. Она вышла из туалета после перекура, а супруг начал высказывать претензии. Словесная перепалка переросла в физическое столкновение: мужчина, как утверждает обвиняемая, дал ей пощечину на кухне. После этого он отошел, а она, схватив нож, нанесла один удар.«Не хотела убивать, это была реакция на его действия», — заявила женщина следователям СУ СК по Владимирской области.По ее словам, после удара мужчина смог дойти до ванной, где и скончался. Их двухлетний ребенок во время случившегося спокойно спал, об этом рассказала сама обвиняемая. По ее словам, все произошло днем. После случившегося женщина сама вызвала скорую помощь.Что выяснили следователиРабота над этим делом пока только началась. Известно, что погибший — 41‑летний мужчина — имел криминальное прошлое. Он был судим за убийство и хулиганство, недавно освободился из мест лишения свободы и находился под административным надзором (на ноге носил специальный браслет).Следователи уже осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, изъяли орудие преступления и другие доказательства, назначили ряд экспертиз.Сейчас расследование продолжается. Следователям предстоит детально восстановить хронологию событий, проанализировать результаты экспертиз, оценить все обстоятельства конфликта.Ранее во Владимире женщине, зарезавшей своего гражданского мужа в комнате старого общежития на улице Тракторной. 44-летняя женщина чистила овощи на ужин, а ее гражданский муж лежал на диване. Бытовая ссора, в одно мгновение превратила кухонный нож в орудие убийства, а жизнь этой семьи — в уголовную драму.