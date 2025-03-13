Алиса Аксёнова, кандидат исторических наук и заслуженный работник культуры РСФСР, была удостоена множества наград.

13 марта свой 94-й день рождения отмечает почётный гражданин Владимирской области, известный деятель в музейном и культурном деле Алиса Ивановна Аксёнова. Под её руководством Владимиро-Суздальский музей-заповедник стал одним из ведущих в России.Алиса Аксёнова, кандидат исторических наук и заслуженный работник культуры РСФСР, была удостоена множества наград, включая орден Александра Невского в 2022 году и благодарность от президента РФ Владимира Путина за многолетнюю работу в 2024 году.В этом году она получила тёплые поздравления от Александра Авдеева, который отметил её элегантность и харизму, а также заслуги как матери и бабушки.