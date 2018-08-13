Сосуд с опасным металлом нашел у себя в гараже местный житель

Сосуд с опасным металлом нашел у себя в гараже местный жительВ деревне Орлово в Муромском районе спасатели ликвидируют последствия разлива 30 килограммов ртути.Инцидент произошел в понедельник, 13 августа. Местный житель обнаружил сосуд с опасным металлом у себя в гараже. Не зная, что внутри, он открыл емкость на приусадебном участке. После мужчина сразу же позвонил спасателям.Специалисты уже вывезли вещество с участка для утилизации. На территории проведут мероприятия по обработке.