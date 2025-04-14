Он обошел 37 соперников.

Спортсмен из Коврова Владимирской области Матвей Терентьев успешно выступил на Кубке Европы по дзюдо в весовой категории до 60 кг, завоевав бронзовую медаль. Воспитанник ковровской СШОР по дзюдо и самбо имени Сергея Михайловича Рыбина вошёл в состав сборной России и продемонстрировал впечатляющие результаты среди 37 конкурентов.В турнире, собравшем более 350 участников из 15 стран, он одержал победы над соперниками из Армении, Эстонии и Турции. Однако в полуфинале ему не удалось обойти соперника из Узбекистана.На соревнованиях также выступила спортсменка из Владимира Анастасия Белова.