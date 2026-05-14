Прокуратура города в 2025 году проверила соблюдение требований охраны труда и оплаты в городской клинической больнице скорой помощи.Выяснилось, что в ряде отделений не проведена внеплановая специальная оценка условий труда после работы с пациентами с COVID‑19.Нарушения зафиксированы в отделениях сочетанной травмы, нейрохирургическом травмоцентре 1 уровня, анестезиологии‑реанимации с палатами интенсивной терапии и в хирургических отделениях №1 и №2.В июле прошлого года прокурор внес представление главному врачу, после чего больница организовала проведение внеплановой оценки.Оценку завершили во всех указанных отделениях, кроме нейрохирургического — там идут послеремонтные и клининговые работы. Оценку проведут после их окончания.По результатам класс условий труда повысили по 46 рабочим местам из 62, что влечет дополнительные гарантии, в том числе повышение оплаты.Вопрос проведения оценки в нейрохирургии остается на контроле прокуратуры области до полного завершения работ.