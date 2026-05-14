Педагоги и дети отрабатывают алгоритмы действий при ЧС.

В образовательных учреждениях Владимира усилили работу по гражданской обороне, чтобы повысить защиту воспитанников и сотрудников.Главная задача — чтобы каждый педагог и ребенок четко понимал порядок действий при ракетной угрозе или опасности со стороны БПЛА.Инструктажи прошли в Образовательном центре №5 и детском саду №6. В них участвовали специалисты управления образования, регионального управления МЧС и городского управления гражданской защиты.На встречах обсудили алгоритм действий при ЧС, правила быстрой эвакуации в укрытия и принцип «двух стен» — выбор изолированных помещений без окон, отделенных от улицы двумя капитальными преградами.Контроль будет постоянным: управление гражданской защиты совместно с МЧС проведет плановые и внеплановые проверки во всех образовательных организациях города.Знание алгоритмов и регулярные тренировки сохранят спокойствие и безопасность детей