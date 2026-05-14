Ремонт дорог входит в число приоритетов Народной программы «Единой России».

Во Владимире продолжаются работы по строительству новой дороги от улицы Гастелло до улицы Куйбышева.На улице Гастелло дорожники разрабатывают старое земляное полотно, формируя подушку под новую дорожную одежду.Одновременно выполняется обратная засыпка ранее смонтированных очистных сооружений.Параллельно ведется перекладка электрокабелей вдоль трассы.В ближайших планах — монтаж дождевых колодцев и устройство ливневой канализации.Все работы по переустройству водопровода завершены. На данный момент проводятся испытания построенных сетей.