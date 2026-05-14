Администрация Фрунзенского района города Владимира информирует о проведении работ по демонтажу незаконно установленных объектов в районе дома №18 по улице Жуковского. Работы выполняются в рамках полномочий, закрепленных решением Совета народных депутатов.Муниципальный земельный участок был занят самовольно — на нем размещались металлические гаражи, возведенные без разрешений и договоров аренды. Владельцев неоднократно предупреждали о необходимости добровольно освободить территорию, размещая уведомления непосредственно на гаражах и публикуя соответствующие сообщения на официальном сайте органов местного самоуправления.После завершения демонтажных работ участок приведут в порядок: планируется благоустройство с организацией парковочных мест для жителей соседних многоквартирных домов, укладкой покрытий, установкой наружного освещения и элементов озеленения, а также созданием пешеходных подходов и мест для хранения велосипедов.Информация для владельцев: сведения о принудительно вывезенных объектах можно получить в администрации Фрунзенского района по адресу г. Владимир, ул. Добросельская, д. 175, каб. 12. При обращении необходимо иметь при себе паспорт и документы, подтверждающие право собственности или хранения гаража.