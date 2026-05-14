Дорожники продолжают строительство новой трассы, которая соединит улицы Гастелло и Куйбышева. Сейчас на объекте идут активные работы, сообщили в правительстве региона. Специалисты разрабатывают старое земляное полотно, так называемую «подушку» под будущую дорожную одежду. Параллельно делают обратную засыпку очистных сооружений, которые смонтировали ранее, и перекладывают электрокабели. В ближайших планах – монтаж дождевых колодцев и ливневой канализации.