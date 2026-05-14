Внедорожный клуб «4х4 Владимир» совместно с судебными приставами Владимирской области организовал поздравительную акцию в честь Дня Победы.Инициативная группа посетила шестерых участников Великой Отечественной войны в Александровском, Муромском и Петушинском районах, а также в областном центре.Анатолий Васильевич Гаврилов, ветеран, рассказал о своем боевом пути: от Витебска через Кенигсберг до Маньчжурии.Гостей встречали теплые слова и благодарности. Ветеранам вручили продуктовые наборы и средства бытовой химии.