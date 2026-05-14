Выставка открыта до 1 июня.

В Туристском информационном центре торжественно открыли новую выставку «Выход за рамки», подготовленную Школой креативных индустрий.Работа над проектом длилась полгода и объединила студентов и преподавателей разных направлений, каждый из которых внес вклад в экспозицию.Выставка обращается к истории, искусству и ремеслам Владимирской земли, предлагая новое осмысление ее памяти и величия.Авторы показывают образ древнего Владимира глазами молодого поколения художников и дизайнеров.«Выход за рамки» демонстрирует смелые графические решения, нестандартные материалы и свободный подход к традиционным темам.