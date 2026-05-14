Системы полива запущены на ключевых общественных площадках.

С приходом тепла городские клумбы, газоны и начали активно расти и нуждаться в регулярном поливе.Ежедневное увлажнение стало важной мерой для сохранения их внешнего вида и здоровья.Сотрудники МКУ «Зеленый город» уже ввели в работу систему автоматического полива на нескольких ключевых площадках.На Спасском холме автополив функционирует в районе памятника «Вишни».На Лыбедской магистрали система охватывает участок у больницы Красного Креста.Запланирован запуск автополива на въездной группе со стороны Юрьев‑Польского, чтобы въезжающие сразу видели ухоженные зеленые зоны города.Эти мероприятия помогут улучшить уход за растениями и оптимизировать расход воды.