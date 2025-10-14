В ноябрьские праздники по Горьковской железной дороге пустят сдвоенный состав скоростного поезда № 723 «Ласточка». Он будет следовать по маршруту Нижний Новгород – Москва с остановкой во

В ноябрьские праздники по Горьковской железной дороге пустят сдвоенный состав скоростного поезда № 723 «Ласточка». Он будет следовать по маршруту Нижний Новгород – Москва с остановкой во Владимире, сообщают в пресс-службе ОАО “РЖД”. Из столицы России десятивагонный состав отправится 1 ноября в 21:15, прибудет в Нижний Новгород в 01:13 следующего дня. Из столицы Приволжья «Ласточка»