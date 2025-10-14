С 15 по 22 октября Владимир станет центром театрального искусства, принимая VI Межрегиональный фестиваль театров кукол «Золотое колечко». На этом празднике театрального мастерства соберутся

С 15 по 22 октября Владимир станет центром театрального искусства, принимая VI Межрегиональный фестиваль театров кукол «Золотое колечко». На этом празднике театрального мастерства соберутся 16 профессиональных коллективов из России, Беларуси и Казахстана. Об этом сообщили в облправительстве. Фестиваль «Золотое колечко» предоставит жителям и гостям региона уникальную возможность увидеть лучшие постановки театров из России и стран