В селах Городище и Энтузиаст Юрьев-Польского района появилась новая волоконно-оптическая линия связи, обеспечивающая быстрый интернет. Это стало возможным благодаря поддержке губернатора Александра Авдеева и компании «Трайтэк», которая выполнила работы раньше срока. Проверка качества связи показала высокую скорость и стабильность интернета, что значительно улучшит возможности для удалённой работы и онлайн-образования. Сейчас уже более 70 домохозяйств подали