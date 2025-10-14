Теперь районная администрация обязана организовать водоотведение с частной земли.
В Суздале завершилась необычная судебная тяжба: прокуратура защитила права пожилого жителя, чей земельный участок в селе Мало-Борисково оказался непригодным для использования из-за постоянного подтопления. По решению суда, теперь районная администрация обязана организовать водоотведение с частной земли.
Суздальская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению местного пенсионера, который ранее использовал свой участок для садоводства.
Было установлено, что на протяжении более двух лет участок заявителя находился под водой. Из-за особенностей грунта и ландшафта, талые и дождевые воды задерживались на земле длительное время.
Это привело к тому, что участок фактически стало невозможно использовать для выращивания культур.
Прокурор , что предотвращение подтопления является прямой обязанностью органа местного самоуправления. Более того, законодательство обязывает администрацию района организовывать водоотведение в сельских поселениях, если специализированные организации не могут или отказываются это делать.
Поскольку пожилой человек не мог сам бороться с проблемой, прокурор в его интересах подал административный иск в Суздальский районный суд.
Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры и возложил на администрацию района обязанность организовать отведение ливневых, грунтовых и талых вод от земельного участка пенсионера.
Решение суда пока не вступило в законную силу, но надзорное ведомство взяло восстановление прав пожилого человека на особый контроль.
