Теперь районная администрация обязана организовать водоотведение с частной земли.

В Суздале завершилась необычная судебная тяжба: прокуратура защитила права пожилого жителя, чей земельный участок в селе Мало-Борисково оказался непригодным для использования из-за постоянного подтопления. По решению суда, теперь районная администрация обязана организовать водоотведение с частной земли.Суздальская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению местного пенсионера, который ранее использовал свой участок для садоводства.Было установлено, что на протяжении более двух лет участок заявителя находился под водой. Из-за особенностей грунта и ландшафта, талые и дождевые воды задерживались на земле длительное время.Это привело к тому, что участок фактически стало невозможно использовать для выращивания культур.Прокурор , что предотвращение подтопления является прямой обязанностью органа местного самоуправления. Более того, законодательство обязывает администрацию района организовывать водоотведение в сельских поселениях, если специализированные организации не могут или отказываются это делать.Поскольку пожилой человек не мог сам бороться с проблемой, прокурор в его интересах подал административный иск в Суздальский районный суд.Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры и возложил на администрацию района обязанность организовать отведение ливневых, грунтовых и талых вод от земельного участка пенсионера.Решение суда пока не вступило в законную силу, но надзорное ведомство взяло восстановление прав пожилого человека на особый контроль.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .