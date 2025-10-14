За прошедшую неделю мошенники, используя IT-технологии, обманули 50 жителей Владимирской области. В общей сложности злоумышленникам удалось заработать более 25 миллионов рублей, сообщили в

За прошедшую неделю мошенники, используя IT-технологии, обманули 50 жителей Владимирской области. В общей сложности злоумышленникам удалось заработать более 25 миллионов рублей, сообщили в МВД региона. Так 50-летняя жительница Александровского района поверила в необходимость декларирования денежных средств, в которой её убедили неизвестные по телефону, и в результате лишилась более 1 500 000 руб. Аналогичным образом была обманута