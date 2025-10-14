В парке культуры и отдыха города Радужный появилась современная спортивная площадка с интерактивными тренажёрами. Она создана в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю

В парке культуры и отдыха города Радужный появилась современная спортивная площадка с интерактивными тренажёрами. Она создана в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». Об этом рассказали в облправительстве. Из пресс-релиза правительства области Умная» спортивная площадка состоит из двух взаимодополняющих модулей: зоны игровых видов спорта (мини-футбола, баскетбола, волейбола) со специальным искусственным покрытием, ограждением, трибунами для