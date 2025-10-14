У населенного пункта Перово активно ведется реконструкция моста через реку Вольга. На данный момент уже установлены балки пролетных строений и выполнено устройство подпорной стенки. Об

У населенного пункта Перово активно ведется реконструкция моста через реку Вольга. На данный момент уже установлены балки пролетных строений и выполнено устройство подпорной стенки. Об этом сообщили в правительстве области. После завершения работ мост будет иметь две полосы движения с шириной проезжей части 6 метров и асфальтобетонным покрытием. Вместе с подходами протяженность мостового перехода составит