14 января случился пожар на предприятии по производству фанеры в Коврове на Муромской улице. Загорелся котел на жидком топливе. Пламя сразу же заметили рабочие. Их реакция была
<a href="https://33live.ru/novosti/15-01-2025-v-kovrove-rabochie-predpriyatiya-ne-dali-ognyu-rasprostranitsya.html" target="_blank">В Коврове рабочие предприятия не дали огню распространиться</a> - 14 января случился пожар на предприятии по производству фанеры в Коврове на Муромской улице. Загорелся котел на жидком топливе. Пламя сразу же заметили рабочие. Их реакция была
[url=https://33live.ru/novosti/15-01-2025-v-kovrove-rabochie-predpriyatiya-ne-dali-ognyu-rasprostranitsya.html]В Коврове рабочие предприятия не дали огню распространиться[/url] - 14 января случился пожар на предприятии по производству фанеры в Коврове на Муромской улице. Загорелся котел на жидком топливе. Пламя сразу же заметили рабочие. Их реакция была