14 января случился пожар на предприятии по производству фанеры в Коврове на Муромской улице. Загорелся котел на жидком топливе. Пламя сразу же заметили рабочие. Их реакция была

14 января случился пожар на предприятии по производству фанеры в Коврове на Муромской улице. Загорелся котел на жидком топливе. Пламя сразу же заметили рабочие. Их реакция была незамедлительной. Как рассказали в пресс-службе МЧС области, сотрудники предприятия быстро вооружились огнетушителями и не дали огню выйти за пределы котельной. А прибывшие на место спасатели дотушили пожар на