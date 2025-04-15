Спортсмен из Юрьев-Польского Никита Разоренов стал победителем Чемпионата мира по полиатлону. Об этом сообщили в местной администрации. Соревнования проходили с 10 по 14 апреля в городе

Спортсмен из Юрьев-Польского Никита Разоренов стал победителем Чемпионата мира по полиатлону. Об этом сообщили в местной администрации. Соревнования проходили с 10 по 14 апреля в городе Могилев в Беларуси. В чемпионате участвовали 180 спортсменов. Владимирскую область представили полиатлонисты из Петушков, Мурома и Юрьев-Польского. Разоренов Никита взял первое место. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! фото: из