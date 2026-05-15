Три проекта для прогулок — какие территории станут комфортнее в 2027

Администрация города продолжает представлять объекты, которые могут преобразиться в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» (программа «Формирование комфортной городской среды»). В центр внимания попали исторический центр, восточный район и новая набережная.Улица Девическая (в районе домов 1–17). Планируется создать прогулочную зону в самом сердце города: новое современное мощение, стильные парковые скамьи и цветники, благоустройство в окружении объектов культурного наследия. Обновление уличного освещения обеспечит комфорт и безопасность вечерних прогулок.Сквер на пересечении ул. Комиссарова и ул. Соколова‑Соколенка (в районе дома 7). Проект предполагает широкие асфальтированные дорожки под тенью существующих деревьев, удобные лавочки и установленный в центре оригинальный архитектурный объект, посвященный самбо. Это пространство призвано повысить уровень комфорта в спальном районе и стать местом для семейного отдыха.Набережная вдоль Рпенского проезда у реки Рпень. Предложено создать современную пешеходную зону с обзорной площадкой, прогулочными дорожками, «парковыми диванами», активным кустарниковым и цветочным озеленением. Новое наружное освещение сделает прогулки у воды приятными в любое время суток.