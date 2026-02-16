Сам полицейский в итоге признал вину.

Старший оперуполномоченный уголовного розыска из Гороховца предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ).13 сентября прошлого года обвиняемый, который тогда исполнял обязанности начальника отделения уголовного розыска, приехал на 323‑й км трассы М‑7 «Волга». Там сотрудники ГАИ остановили водителя «Лексуса» из Выксы. Мужчину ранее лишили прав за пьяную езду. Полицейский изъял автомобиль и отправил его на стоянку, а заодно познакомился с нарушителем, позже они продолжили общаться в мессенджерах.Водитель хотел вернуть машину и начал просить полицейского помочь. Тот воспользовался ситуацией: зная, что не может повлиять на возврат авто, пообещал «решить вопрос» за 60 тысяч рублей. 17 сентября деньги передали прямо в салоне служебной машины на улице Тимирязева.Чтобы усилить видимость «помощи», полицейский дал водителю советы по фальсификации документов. Но уловки не сработали, машину водителю так и не вернули, а самого его в итоге привлекли к уголовной ответственности, в СК по региону.В ходе расследования изучили переписку фигурантов, провели очные ставки с потерпевшим и свидетелями и выполнили другие следственные действия. Сам полицейский в итоге признал вину.«Сотрудник отдела МВД России по Гороховецкому району был задержан в результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, проведенного сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД России по Владимирской области во взаимодействии с региональным СУ СК России. В настоящее время сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям», — прокомментировали в УМВД России по Владимирской области.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .