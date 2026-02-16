Дочь стала для пары настоящим чудом — ребенка ждали семь лет.

12 февраля председатель Законодательного Собрания Ольга Хохлова навестила молодую семью Попковых в Областном перинатальном центре. У фельдшеров Алексея и Анастасии из Гусь‑Хрустального района родился первенец. Вместе с Хохловой новорожденную и Николай Балахин, глава комитета по социальной политике и здравоохранению областного парламента.В 2023 году супруги-медики отказались от карьеры в Рязани ради работы в сельской глубинке и представляли Владимирскую область на «Форуме тружеников села» в Совете Федерации. Валентина Матвиенко назвала молодых медиков «героями нашего времени» и поручила взять семью под особую опеку. С тех пор Ольга Хохлова лично поддерживает Попковых.Дочь стала для пары настоящим чудом — ребенка ждали семь лет. По словам родителей, они как раз планировали поездку в Москву на ЭКО, когда узнали о беременности. Пара особо отметила заботу Хохловой и Балахина: те посоветовали обратиться в областной перинатальный центр и на протяжении всей беременности интересовались самочувствием будущей мамы.