Особое внимание необходимо уделить скатным крышам, представляющим повышенную опасность для пешеходов. Вопрос содержания кровель в зимний период был рассмотрен на еженедельной планёрке, посвящённой ключевым вопросам жизнедеятельности города и обеспечению безопасности городской среды. Ранее профильными службами были проведены рейды по объектам многоквартирных домов, частного сектора и торговых точек. Напомним, в связи со снегопадами в регионе введен