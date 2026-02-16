Объем выпавшего в этом году снега достиг рекордных показателей.

Синоптики прогнозируют три волны снегопада в ближайшие две недели во Владимирской области. По данным метеорологов, объем выпавшего в этом году снега достиг рекордных показателей. Подобного не видели около 150 лет.Сейчас на улицах города работают 91 единица спецтехники, в администрации города.Только за минувшие сутки коммунальщики вывезли 8 000 кубометров снега. Для этого технике пришлось совершить 360 выездов на снегосвалку.