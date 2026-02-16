Прокуратура запустила проверки.

Сразу в двух населенных пунктах Владимирской области, Камешково и поселке Ставрово, произошли частичные обрушения крыш многоквартирных домов. Прокуратура проверки.В Ставрово ночью 15 февраля частично обрушилась кровля двухэтажного двухподъездного дома № 4 на улице Садовой. Управляющая компания устраняет последствия ЧП.Прокуратура Камешковского района проверяет обстоятельства обрушения крыши дома № 6 на улице Комсомольской.По итогам проверок прокуратура примет необходимые меры — и проследит, чтобы права жильцов были восстановлены. Ситуация остается на контроле надзорного ведомства.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .