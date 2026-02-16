В Собинском филиале Кадрового центра «Работа России» заработал женский клуб, ставший уже одиннадцатым в регионе. Проект запущен в рамках нацпроекта «Кадры», чтобы помочь местным

В Собинском филиале Кадрового центра «Работа России» заработал женский клуб, ставший уже одиннадцатым в регионе. Проект запущен в рамках нацпроекта «Кадры», чтобы помочь местным жительницам увереннее чувствовать себя на рынке труда. Об этом рассказали в облправительстве. Встречи будут проходить раз в месяц. Их участницами могут стать все желающие, в особенности близкие участников СВО, матери в