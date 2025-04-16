Ранее Мокану занимал должность художественного руководителя Музыкально-просветительского театра.

Владимирская областная филармония изменила руководство: исполняющим обязанности директора стал Вячеслав Мокану. Информация об этом опубликована на официальном сайте учреждения.Ранее Мокану занимал должность художественного руководителя Музыкально-просветительского театра. Он сменил на посту Геннадия Бобкова, который руководил филармонией 26 лет и ушел в отпуск по собственному желанию после юбилейного 80-летия учреждения. Министерство культуры подтвердило уход Бобкова, заявив, что его отставка была удовлетворена.Напомним, ранее мы писали, что .