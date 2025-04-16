Власти региона планируют создать такие планы для всех населённых пунктов.

Во Владимирской области началась разработка мастер-планов для городов и посёлков, которые определят их развитие на ближайшие десятилетия. Власти региона планируют создать такие планы для всех населённых пунктов.Президент Владимир Путин отметил на заседании Президиума Госсовета, что мастер-планы уже активно готовятся, хотя пока не имеют официального статуса. Ожидается, что вскоре будет завершён законопроект, который уточнит место мастер-планов в градостроительной системе.Напомним, ранее мы писали, что