Семилетний мальчик потерялся во время прогулки с мамой. Инцидент произошел в районе городского вокзала. Ребенок отвлекся, попал в толпу и ушел в другую сторону. Женщина обратилась в

Семилетний мальчик потерялся во время прогулки с мамой. Инцидент произошел в районе городского вокзала. Ребенок отвлекся, попал в толпу и ушел в другую сторону. Женщина обратилась в экстренную службу и сообщила, что не может найти сына. Информацию об этом передали росгвардейцам. Те уточнили приметы и срочно отправились искать ребенка. Достаточно быстро мальчика нашли. Он находился